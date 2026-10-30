S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VF von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in VF-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der VF-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das VF-Papier bei 51,30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in VF-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,949 VF-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 18,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35,73 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 64,27 Prozent.

Jüngst verzeichnete VF eine Marktkapitalisierung von 7,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at