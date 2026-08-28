V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
|VF-Anlage
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein VF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades VF-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 76,63 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die VF-Aktie investierten, hätten nun 1,305 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17,80 USD, da sich der Wert eines VF-Anteils am 27.08.2026 auf 13,64 USD belief. Mit einer Performance von -82,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war VF jüngst 5,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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