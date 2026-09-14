Vulcan Materials Aktie
WKN: 855854 / ISIN: US9291601097
|Lukratives Vulcan Materials-Investment?
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vulcan Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Vulcan Materials-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Vulcan Materials-Aktie betrug an diesem Tag 175,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Vulcan Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,905 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 252,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 382,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,82 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Vulcan Materials eine Marktkapitalisierung von 32,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vulcan Materials Co.
Analysen zu Vulcan Materials Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vulcan Materials Co.
|216,90
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.