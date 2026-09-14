Vulcan Materials Aktie

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WKN: 855854 / ISIN: US9291601097

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Lukratives Vulcan Materials-Investment? 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vulcan Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Vulcan Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Vulcan Materials-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Vulcan Materials-Aktie betrug an diesem Tag 175,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Vulcan Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,905 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 252,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 382,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,82 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Vulcan Materials eine Marktkapitalisierung von 32,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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