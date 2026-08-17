Vulcan Materials Aktie

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WKN: 855854 / ISIN: US9291601097

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Vulcan Materials-Investition im Blick 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Titel Vulcan Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vulcan Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Vulcan Materials-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 185,20 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Vulcan Materials-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,400 Vulcan Materials-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 522,68 USD, da sich der Wert eines Vulcan Materials-Papiers am 14.08.2026 auf 282,00 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +52,27 Prozent.

Vulcan Materials war somit zuletzt am Markt 36,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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