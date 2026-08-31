Vulcan Materials Aktie

Vulcan Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855854 / ISIN: US9291601097

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Lukrative Vulcan Materials-Anlage? 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Vulcan Materials-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vulcan Materials von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vulcan Materials-Investment verlieren können.

Vulcan Materials-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Vulcan Materials-Aktie bei 291,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Vulcan Materials-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,343 Vulcan Materials-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 274,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,28 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 94,28 USD, was einer negativen Performance von 5,72 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Vulcan Materials eine Marktkapitalisierung von 35,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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