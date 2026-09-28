Vulcan Materials Aktie
WKN: 855854 / ISIN: US9291601097
|Lukrative Vulcan Materials-Investition?
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Vulcan Materials-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vulcan Materials von vor einem Jahr angefallen
Am 28.09.2025 wurden Vulcan Materials-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 299,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Vulcan Materials-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,341 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 818,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 245,00 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 818,60 USD, was einer negativen Performance von 18,14 Prozent entspricht.
Insgesamt war Vulcan Materials zuletzt 31,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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