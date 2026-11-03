S&P 500-Titel W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in W R Berkley von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in W R Berkley eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die W R Berkley-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die W R Berkley-Aktie an diesem Tag bei 36,27 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die W R Berkley-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 275,735 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 75,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 724,26 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 20 724,26 USD, was einer positiven Performance von 107,24 Prozent entspricht.

W R Berkley wurde am Markt mit 27,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at