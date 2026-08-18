S&P 500-Titel W R Berkley-Aktie: So viel hätte eine Investition in W R Berkley von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die W R Berkley-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.08.2016 wurde das W R Berkley-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,33 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die W R Berkley-Aktie investiert, befänden sich nun 5,769 W R Berkley-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 69,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 402,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 302,40 Prozent.

Der Börsenwert von W R Berkley belief sich zuletzt auf 26,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at