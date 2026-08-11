W. R. Berkley Aktie

W. R. Berkley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870493 / ISIN: US0844231029

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W R Berkley-Anlage im Blick 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel W R Berkley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem W R Berkley-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in W R Berkley-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.08.2021 wurde die W R Berkley-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 303,931 W R Berkley-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 70,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 524,38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115,24 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte W R Berkley einen Börsenwert von 26,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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