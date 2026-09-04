S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Wabtec-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Wabtec-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 113,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,811 Wabtec-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 280,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 474,49 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +147,45 Prozent.

Wabtec war somit zuletzt am Markt 47,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at