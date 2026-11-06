Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
|Wabtec-Investition
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 5 Jahren eingebracht
Das Wabtec-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Wabtec-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 94,21 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Wabtec-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,615 Wabtec-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 278,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 955,95 USD wert. Damit wäre die Investition um 195,59 Prozent gestiegen.
Wabtec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49,36 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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