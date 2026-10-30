Wabtec Aktie

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WKN: 896022 / ISIN: US9297401088

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Investmentbeispiel 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wabtec von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Wabtec eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Wabtec-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Wabtec-Papier an diesem Tag bei 105,54 USD. Bei einem Wabtec-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,948 Wabtec-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 270,57 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Papiers am 29.10.2026 auf 285,56 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 170,57 Prozent vermehrt.

Wabtec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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