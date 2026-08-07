S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wabtec von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Wabtec-Aktien gewesen.

Wabtec-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Wabtec-Aktie bei 115,65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Wabtec-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,865 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 255,28 USD, da sich der Wert einer Wabtec-Aktie am 06.08.2026 auf 295,23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +155,28 Prozent.

Wabtec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at