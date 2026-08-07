Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
|Wabtec-Investment im Blick
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wabtec von vor 3 Jahren verdient
Wabtec-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Wabtec-Aktie bei 115,65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Wabtec-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,865 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 255,28 USD, da sich der Wert einer Wabtec-Aktie am 06.08.2026 auf 295,23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +155,28 Prozent.
Wabtec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,20 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wabtec von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.07.26
|S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.07.26
|S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
22.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Ausblick: Wabtec öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.26
|S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wabtec von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
|251,80
|-1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.