Wabtec Aktie

Wabtec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896022 / ISIN: US9297401088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wabtec-Investment im Blick 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wabtec von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Wabtec-Aktien gewesen.

Wabtec-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Wabtec-Aktie bei 115,65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Wabtec-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,865 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 255,28 USD, da sich der Wert einer Wabtec-Aktie am 06.08.2026 auf 295,23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +155,28 Prozent.

Wabtec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.) 251,80 -1,53% Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:51 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen