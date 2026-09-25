Wabtec Aktie

Wabtec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896022 / ISIN: US9297401088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Wabtec-Investment? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wabtec von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Wabtec eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Wabtec-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 194,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Wabtec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,141 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wabtec-Papiers auf 290,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 492,03 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,20 Prozent gesteigert.

Wabtec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.) 254,00 -0,12% Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:22 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen