Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
|Rentables Wabtec-Investment?
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wabtec von vor einem Jahr verdient
Das Wabtec-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 194,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Wabtec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,141 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wabtec-Papiers auf 290,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 492,03 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,20 Prozent gesteigert.
Wabtec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49,42 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
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