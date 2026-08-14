Waste Management Aktie

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WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098

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Waste Management-Investment im Blick 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Titel Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waste Management von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Waste Management-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.08.2016 wurden Waste Management-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Waste Management-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66,67 USD. Bei einem Waste Management-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,999 Waste Management-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Waste Management-Papiers auf 224,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 362,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 236,30 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Waste Management bezifferte sich zuletzt auf 90,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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