Waste Management Aktie

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WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098

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Langfristige Anlage 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waste Management von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Waste Management-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Waste Management-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 157,16 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Waste Management-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,363 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Waste Management-Aktien wären am 24.09.2026 1 323,24 USD wert, da der Schlussstand 207,96 USD betrug. Mit einer Performance von +32,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Waste Management wurde am Markt mit 83,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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