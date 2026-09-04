Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
|Profitable Waste Management-Investition?
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waste Management von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Waste Management-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Waste Management-Papier letztlich bei 155,40 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,435 Waste Management-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 221,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 426,77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 42,68 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Waste Management einen Börsenwert von 87,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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