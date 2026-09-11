Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
|Waste Management-Performance im Blick
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waste Management-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Waste Management-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 159,363 Waste Management-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 214,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 226,29 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 242,26 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Waste Management eine Marktkapitalisierung von 86,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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