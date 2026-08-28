S&P 500-Titel Waste Management-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waste Management von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Waste Management-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Waste Management-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 157,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Waste Management-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,633 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 137,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 217,76 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,88 Prozent angezogen.

Alle Waste Management-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at