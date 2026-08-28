Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
|Lohnendes Waste Management-Investment?
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Waste Management-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waste Management von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Waste Management-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 157,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Waste Management-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,633 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 137,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 217,76 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,88 Prozent angezogen.
Alle Waste Management-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waste Management Inc.
Analysen zu Waste Management Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Waste Management Inc.
|189,35
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.