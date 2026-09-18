Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
|Rentables Waste Management-Investment?
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Waste Management-Aktie: So viel Verlust hätte ein Waste Management-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 18.09.2025 wurden Waste Management-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Waste Management-Anteile bei 215,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,463 Waste Management-Aktien im Depot. Die gehaltenen Waste Management-Papiere wären am 17.09.2026 98,80 USD wert, da der Schlussstand 213,33 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,20 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Waste Management eine Marktkapitalisierung von 85,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waste Management Inc.
Analysen zu Waste Management Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Waste Management Inc.
|184,50
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.