S&P 500-Titel Waste Management-Aktie: So viel Verlust hätte ein Waste Management-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Waste Management-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 18.09.2025 wurden Waste Management-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Waste Management-Anteile bei 215,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,463 Waste Management-Aktien im Depot. Die gehaltenen Waste Management-Papiere wären am 17.09.2026 98,80 USD wert, da der Schlussstand 213,33 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,20 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Waste Management eine Marktkapitalisierung von 85,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at