S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Waters-Investment verdienen können.

Waters-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Waters-Anteile 156,19 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,402 Waters-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 412,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 639,09 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +163,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Waters bezifferte sich zuletzt auf 39,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at