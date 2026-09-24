Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Langfristige Anlage
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Waters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 393,58 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,541 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Waters-Papiers auf 420,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 068,58 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,86 Prozent.
Jüngst verzeichnete Waters eine Marktkapitalisierung von 41,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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