Waters Aktie

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WKN: 898123 / ISIN: US9418481035

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Langfristige Anlage 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Waters-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Waters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 393,58 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,541 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Waters-Papiers auf 420,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 068,58 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,86 Prozent.

Jüngst verzeichnete Waters eine Marktkapitalisierung von 41,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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