Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Lukrative Waters-Anlage?
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Waters-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 252,61 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,959 Waters-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 436,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 728,40 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 728,40 USD entspricht einer Performance von +72,84 Prozent.
Am Markt war Waters jüngst 42,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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