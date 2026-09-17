Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Langfristige Performance
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 17.09.2023 wurde die Waters-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Waters-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 275,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,363 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Waters-Aktie auf 418,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,79 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Waters eine Marktkapitalisierung von 41,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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