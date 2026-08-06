Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Rentable Waters-Anlage?
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Waters-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Waters-Aktie letztlich bei 157,25 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Waters-Aktie investiert hat, hat nun 0,636 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Waters-Aktie auf 400,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254,37 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 254,37 USD, was einer positiven Performance von 154,37 Prozent entspricht.
Waters markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waters Corp.
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Ausblick: Waters legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waters von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.07.26
|Greek tycoon’s tanker towed into Iranian waters (Financial Times)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Waters gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Waters Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Waters Corp.
|351,20
|2,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.