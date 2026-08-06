S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Waters gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Waters-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Waters-Aktie letztlich bei 157,25 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Waters-Aktie investiert hat, hat nun 0,636 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Waters-Aktie auf 400,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254,37 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 254,37 USD, was einer positiven Performance von 154,37 Prozent entspricht.

Waters markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at