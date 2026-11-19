Wer vor Jahren in Waters-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Waters-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 349,71 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,286 Waters-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 133,28 USD, da sich der Wert einer Waters-Aktie am 18.11.2026 auf 466,10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 33,28 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Waters eine Börsenbewertung in Höhe von 44,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at