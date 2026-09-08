S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in WEC Energy Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem WEC Energy Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 84,67 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 118,106 WEC Energy Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 512,11 USD, da sich der Wert einer WEC Energy Group-Aktie am 04.09.2026 auf 105,94 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 25,12 Prozent gleich.

WEC Energy Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at