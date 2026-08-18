WEC Energy Group Aktie

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WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060

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WEC Energy Group-Investition 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in WEC Energy Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der WEC Energy Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand das WEC Energy Group-Papier an diesem Tag bei 96,46 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WEC Energy Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 103,670 WEC Energy Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 110,49 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 454,49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14,54 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete WEC Energy Group eine Marktkapitalisierung von 36,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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