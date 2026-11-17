WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
|Lohnende WEC Energy Group-Anlage?
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 17.11.2016 wurden WEC Energy Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,53 USD. Bei einem WEC Energy Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,801 WEC Energy Group-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 211,53 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Papiers am 16.11.2026 auf 117,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 111,53 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von WEC Energy Group bezifferte sich zuletzt auf 38,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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