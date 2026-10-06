WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
|Lohnendes WEC Energy Group-Investment?
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem WEC Energy Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das WEC Energy Group-Papier bei 80,63 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,240 WEC Energy Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 101,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,64 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 25,64 Prozent vermehrt.
Alle WEC Energy Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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