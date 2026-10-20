WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
|Rentable WEC Energy Group-Anlage?
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades WEC Energy Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der WEC Energy Group-Aktie betrug an diesem Tag 58,06 USD. Bei einem WEC Energy Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 172,236 WEC Energy Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 429,21 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Anteils am 19.10.2026 auf 107,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84,29 Prozent zugenommen.
WEC Energy Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,44 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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