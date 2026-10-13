WEC Energy Group Aktie

WEC Energy Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060

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Frühe Investition 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WEC Energy Group von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in WEC Energy Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades WEC Energy Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 88,98 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,238 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 104,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 179,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,90 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte WEC Energy Group einen Börsenwert von 33,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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