WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
|Rentable WEC Energy Group-Anlage?
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine WEC Energy Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden WEC Energy Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 114,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 87,550 WEC Energy Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (101,45 USD), wäre die Investition nun 8 881,98 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 11,18 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von WEC Energy Group bezifferte sich zuletzt auf 32,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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