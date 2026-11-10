S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wells Fargo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Wells Fargo-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51,63 USD. Bei einem Wells Fargo-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,937 Wells Fargo-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 165,58 USD, da sich der Wert eines Wells Fargo-Anteils am 09.11.2026 auf 85,49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,58 Prozent zugenommen.

Wells Fargo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 250,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at