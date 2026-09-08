Wells Fargo Aktie

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WKN: 857949 / ISIN: US9497461015

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Lohnendes Wells Fargo-Investment? 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wells Fargo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Wells Fargo-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Wells Fargo-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Wells Fargo-Aktie bei 43,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Wells Fargo-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,282 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 205,32 USD, da sich der Wert eines Wells Fargo-Anteils am 04.09.2026 auf 89,97 USD belief. Das entspricht einem Plus von 105,32 Prozent.

Wells Fargo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 272,05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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