S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wells Fargo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Wells Fargo-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Wells Fargo-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Wells Fargo-Papier bei 50,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Wells Fargo-Papier investiert hätte, hätte er nun 197,394 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 275,96 USD, da sich der Wert eines Wells Fargo-Anteils am 10.08.2026 auf 87,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,76 Prozent vermehrt.

Am Markt war Wells Fargo jüngst 263,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at