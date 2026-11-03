Wells Fargo Aktie

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WKN: 857949 / ISIN: US9497461015

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Rentable Wells Fargo-Investition? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wells Fargo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Wells Fargo-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Wells Fargo-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52,00 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Wells Fargo-Aktie investiert hat, hat nun 192,308 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 85,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 517,31 USD wert. Das entspricht einem Plus von 65,17 Prozent.

Jüngst verzeichnete Wells Fargo eine Marktkapitalisierung von 250,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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