Wells Fargo Aktie

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WKN: 857949 / ISIN: US9497461015

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Rentabler Wells Fargo-Einstieg? 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wells Fargo von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Wells Fargo-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 20.10.2025 wurde die Wells Fargo-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Wells Fargo-Papiers betrug an diesem Tag 86,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Wells Fargo-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,163 Wells Fargo-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Wells Fargo-Aktie auf 81,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,09 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 4,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Wells Fargo belief sich zuletzt auf 251,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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