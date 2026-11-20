Bei einem frühen Investment in Welltower-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Welltower-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 197,58 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,061 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Welltower-Papiers auf 243,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 230,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,08 Prozent.

Welltower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 181,25 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at