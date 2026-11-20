Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
|Rentables Welltower-Investment?
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Welltower-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 197,58 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,061 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Welltower-Papiers auf 243,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 230,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,08 Prozent.
Welltower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 181,25 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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