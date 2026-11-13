S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel hätte eine Investition in Welltower von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Welltower-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Welltower-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 61,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,625 Anteilen. Die gehaltenen Welltower-Aktien wären am 12.11.2026 398,13 USD wert, da der Schlussstand 244,93 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 298,13 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Welltower eine Börsenbewertung in Höhe von 181,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at