Welltower Aktie

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WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040

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Welltower-Investment im Blick 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Welltower von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Welltower-Einstiegs gewesen.

Am 14.08.2021 wurde die Welltower-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 85,11 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 117,495 Welltower-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 234,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 545,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 175,46 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Welltower eine Börsenbewertung in Höhe von 166,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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