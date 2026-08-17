S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in West Pharmaceutical Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das West Pharmaceutical Services-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 80,12 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die West Pharmaceutical Services-Aktie investiert, befänden sich nun 12,481 West Pharmaceutical Services-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der West Pharmaceutical Services-Aktie auf 349,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 361,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 336,12 Prozent gesteigert.

West Pharmaceutical Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at