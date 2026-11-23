West Pharmaceutical Services Aktie
WKN: 864330 / ISIN: US9553061055
|Lukrative West Pharmaceutical Services-Anlage?
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine West Pharmaceutical Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.11.2023 wurde die West Pharmaceutical Services-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der West Pharmaceutical Services-Anteile betrug an diesem Tag 351,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,285 West Pharmaceutical Services-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,14 USD, da sich der Wert eines West Pharmaceutical Services-Papiers am 20.11.2026 auf 390,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,14 Prozent vermehrt.
West Pharmaceutical Services war somit zuletzt am Markt 27,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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