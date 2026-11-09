West Pharmaceutical Services Aktie

West Pharmaceutical Services ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864330 / ISIN: US9553061055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in West Pharmaceutical Services von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die West Pharmaceutical Services-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden West Pharmaceutical Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,56 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die West Pharmaceutical Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,893 West Pharmaceutical Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 154,85 USD, da sich der Wert einer West Pharmaceutical Services-Aktie am 06.11.2026 auf 399,81 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 415,48 Prozent.

West Pharmaceutical Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu West Pharmaceutical Services Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu West Pharmaceutical Services Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

West Pharmaceutical Services Inc. 363,40 1,65% West Pharmaceutical Services Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen