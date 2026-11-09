West Pharmaceutical Services Aktie
WKN: 864330 / ISIN: US9553061055
|Hochrechnung
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09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in West Pharmaceutical Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden West Pharmaceutical Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,56 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die West Pharmaceutical Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,893 West Pharmaceutical Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 154,85 USD, da sich der Wert einer West Pharmaceutical Services-Aktie am 06.11.2026 auf 399,81 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 415,48 Prozent.
West Pharmaceutical Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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