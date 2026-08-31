West Pharmaceutical Services Aktie

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WKN: 864330 / ISIN: US9553061055

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West Pharmaceutical Services-Anlage im Blick 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in West Pharmaceutical Services von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren West Pharmaceutical Services-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 31.08.2023 wurden West Pharmaceutical Services-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 406,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,246 West Pharmaceutical Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 337,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,94 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 82,94 USD, was einer negativen Performance von 17,06 Prozent entspricht.

Alle West Pharmaceutical Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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