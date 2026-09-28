S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine West Pharmaceutical Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in West Pharmaceutical Services-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die West Pharmaceutical Services-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 379,08 USD. Bei einem West Pharmaceutical Services-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,638 West Pharmaceutical Services-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (370,44 USD), wäre die Investition nun 977,21 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von West Pharmaceutical Services bezifferte sich zuletzt auf 26,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at