West Pharmaceutical Services Aktie
WKN: 864330 / ISIN: US9553061055
|Profitables West Pharmaceutical Services-Investment?
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine West Pharmaceutical Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die West Pharmaceutical Services-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 379,08 USD. Bei einem West Pharmaceutical Services-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,638 West Pharmaceutical Services-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (370,44 USD), wäre die Investition nun 977,21 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2,28 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von West Pharmaceutical Services bezifferte sich zuletzt auf 26,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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