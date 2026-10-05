West Pharmaceutical Services Aktie
WKN: 864330 / ISIN: US9553061055
|West Pharmaceutical Services-Investmentbeispiel
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine West Pharmaceutical Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden West Pharmaceutical Services-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die West Pharmaceutical Services-Aktie bei 413,48 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die West Pharmaceutical Services-Aktie investierten, hätten nun 24,185 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 8 827,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 364,98 USD belief. Mit einer Performance von -11,73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von West Pharmaceutical Services bezifferte sich zuletzt auf 25,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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