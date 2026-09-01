Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Investmentbeispiel
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Western Digital-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Western Digital-Aktie bei 80,34 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Western Digital-Aktie investierten, hätten nun 12,447 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 450,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 608,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 460,80 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Western Digital eine Börsenbewertung in Höhe von 165,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
16:03
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
27.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
26.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|390,50
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.