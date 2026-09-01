Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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Investmentbeispiel 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Western Digital-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Western Digital-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Western Digital-Aktie bei 80,34 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Western Digital-Aktie investierten, hätten nun 12,447 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 450,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 608,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 460,80 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Western Digital eine Börsenbewertung in Höhe von 165,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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