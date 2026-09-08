S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Western Digital-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Western Digital-Aktie an diesem Tag bei 32,37 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Western Digital-Aktie investierten, hätten nun 308,884 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144 391,11 USD, da sich der Wert eines Western Digital-Papiers am 04.09.2026 auf 467,46 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 343,91 Prozent.

Western Digital markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 168,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at