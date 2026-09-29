Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Western Digital-Investition
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 29.09.2025 wurden Western Digital-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 116,74 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Western Digital-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85,660 Western Digital-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (453,23 USD), wäre das Investment nun 38 823,88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 288,24 Prozent.
Alle Western Digital-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 164,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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